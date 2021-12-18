Росія офіційно вийшла з Договору про відкрите небо

Російська Федерація офіційно вийшла зі складу країн-учасниць Договору про відкрите небо.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, відповідне рішення набуло чинності у суботу, 18 грудня.

У червні Росія попередила про вихід решту учасників угоди.

Договір про відкрите небо було підписано 24 березня 1992 року в Гельсінкі 27 державами - учасницями об'єднання, яке з 1994 року отримає назву Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Цілями документа були сприяння більшій відкритості військової діяльності, а також зміцнення безпеки через заходи зміцнення довіри та стабільності. Країни зобов'язувалися дозволяти іншим сторонам договору здійснювати над своєю територією спостережні польоти з використанням фото- та відеозйомки.

У листопаді 2020 року США оголосили про вихід із договору, звинувативши Росію в його порушенні та обмеженнях на польоти над Чечнею та в районі Калінінграда. Москва претензії Вашингтона відкинула та переклала всю відповідальність за розвал договору на Сполучені Штати.

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