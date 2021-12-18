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Росія офіційно вийшла з Договору про відкрите небо

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Росія офіційно вийшла з Договору про відкрите небо
Російська Федерація офіційно вийшла зі складу країн-учасниць Договору про відкрите небо.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, відповідне рішення набуло чинності у суботу, 18 грудня.

У червні Росія попередила про вихід решту учасників угоди.

Договір про відкрите небо було підписано 24 березня 1992 року в Гельсінкі 27 державами - учасницями об'єднання, яке з 1994 року отримає назву Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Цілями документа були сприяння більшій відкритості військової діяльності, а також зміцнення безпеки через заходи зміцнення довіри та стабільності. Країни зобов'язувалися дозволяти іншим сторонам договору здійснювати над своєю територією спостережні польоти з використанням фото- та відеозйомки.

У листопаді 2020 року США оголосили про вихід із договору, звинувативши Росію в його порушенні та обмеженнях на польоти над Чечнею та в районі Калінінграда. Москва претензії Вашингтона відкинула та переклала всю відповідальність за розвал договору на Сполучені Штати.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Одного разу пішли на риболовлю фашист, комуніст і бандерівець.
    Злапали вони золоту рибку, а рибка й каже
    - Відпустіть мене, я виконаю вам три бажання, по одному для кожного.
    Комуніст каже:
    - Vбий всіх фашистів!
    Фашист каже:- Vбий всіх комуністів!Бандерівець питається у рибки:
    - Ти насправді виконаєш бажання цих осіб?
    - Так, - каже рибка-чарівниця.
    - Тоді мені філіжанку кави, - каже бандерівець.Слава Україні!
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    радує одне що кацапи самі заганяють себе не тільки в стойло а і до повного краху)
  • VOLVO XC 70
    может россиянам выйти из состава Планеты Земля и убраться нафиг в какую то Галактику иную так 150-200 парсеков от Земли....??!!!!!
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