"Я запросив Буданова та його дружину на час ремонту до себе в будинок, який орендую. Він мій друг", - Гогілашвілі

Ексзаступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі стверджує, що з керівником Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим його пов'язують дружні стосунки, і він запросив Буданова та його дружину пожити у своїй арендованій квартирі, поки той робить ремонт у власному помешканні.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Бабель", інформує Цензор.НЕТ.

"Боже борони, ніколи в житті. Я не живу з Кирилом Будановим. Так, ми йдемо в Європу, але не все так сумно. У Кирила триває ремонт у квартирі. Я запросив його та його дружину на час ремонту до себе в будинок, який я орендую. Це був, здається, кінець літа. Так, ми дружимо. Так, ми спілкуємось. Є просто Сашко та Кирило, а є Олександр Генріхович та Кирило Олексійович. Це різні речі", - заявив Гогілашвілі.

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Він також додав, що дуже поважає Буданова та вважає його своїм другом. "Кирило Олексійович — мій друг. Я твердо вважаю, що жодна людина, яка щось заявляє про Буданова, не варта його нігтя. У цієї людини багато бойових поранень, тільки хірургічних операцій понад 20, вона проливає кров за цю країну. За людей, які прогрівають свої дупи на диванах. І ці люди взагалі мають нахабство рота відкривати? Ця людина заслуговує щонайменше на повагу. На нього вчинили не один замах, висадили в повітря машину. Це ж ненормально — показувати його пересування. Я коли це бачу, у мене волосся дибки стає. Це герой країни, кавалер усіх орденів. Ким треба бути, щоб ставити його під сумнів?", - зауважив Гогілашвілі.

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Нагадаємо, раніше журналісти Слідства.Інфо повідомили, що керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов може проживати у приватному будинку під Києвом разом із помічницею президента Марією Левченко та її чоловіком, ексзаступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі.

Як повідомлялося, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.