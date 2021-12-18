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У Міноборони пояснили тактику Путіна щодо НАТО: "Щоб виграти щось менше, виставляють більшу вимогу"

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У Міноборони пояснили тактику Путіна щодо НАТО: "Щоб виграти щось менше, виставляють більшу вимогу"
В Міністерстві оборони України прокоментували бажання президента Російської Федерації Володимира Путіна отримати письмові гарантії щодо невступу України в НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на слова заступниці міністра оборони Ганни Маляр в ефірі "24 каналу".

"Ми всі розуміли, що саме це він має за мету, просто це не озвучували напряму. Зараз, очевидно, ставки збільшилися і тепер він дозволяє собі говорити відверто те, що всі й так розуміли. Це дуже серйозна і агресивна заявка", - сказала вона.

За її словами, Україна не буде відмовлятись від цих прагнень і Путін це дуже добре усвідомлює. І саме тому ускладнює будь-який переговорний процес такою вимогою.

"Якщо на меті стоїть завдання ускладнити процес, вибити з рівноваги іншу сторону, завести її в глухий кут, поставити перед серйозним викликом, то я можу припустити, що таку тактику можуть використовувати - щоб виграти щось менше, виставляють більшу вимогу", - заявила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лише Україна та члени НАТО мають право визначати вектор подальшого розвитку своїх відносин, - МЗС

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Топ коментарі

  • Дід Трохим
    Да что там ЕС, если в Украине ходят на концерты Басты, после того как убиты десятки тысяч украинцев.
    Это видать зюзины фаны. Им без разницы.
  • Sophia-Maria Duglass
    Надо почаще печатать картинку с руками **** в крови по локоть
    И задавать вопрос - как не стыдно политикам ЕС пожимать руку убийцы
  • Петр Александрович 9026e757
    Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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