Посли країн "Великої сімки" сподіваються на швидке заверешення процесу відбору очільника САП

Посли країн "Великої сімки" сподіваються на швидке заверешення процесу відбору очільника/очільниці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це йдеться у повідомленні послів країн G7, оприлюдненому 18 грудня у твіттері за підсумками зустрічі дипломатів із президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

"Посли G7 були раді знову бачити президента Володимира Зеленського для продовження нашого продуктивного діалогу. Посли підкреслили свою відданість безпеці України та обговорили прогрес реформ в Україні у 2021 році", - сказано у повідомленні.

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Посли привітали закон про НАБУ та висловили очікування на конкурентне обрання його нового директора та швидке завершення процесу відбору очільника/очільниці САП. Вони також висловили сподівання на прогрес у реформі, яка забезпечить трансформовану, сучасну СБУ.

Також посли G7 привітали історичне законодавство про судову реформу 2021 року та висловили сподівання на його повну імплементацію. Вони сподіваються на подальший позитивний розвиток судової реформи у 2022 році, включаючи прозорий конкурсний процес для нових суддів Конституційного суду.

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