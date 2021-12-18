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Для виробництва COVID-вакцини проти штаму "Омікрон" потрібно менше трьох місяців, - Moderna

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Для виробництва COVID-вакцини проти штаму "Омікрон" потрібно менше трьох місяців, - Moderna
Для виробництва адаптованої під COVID-штам "Омікрон" вакцини потрібно менше трьох місяців. Залежить від регулюючих органів у кожній країні, які можуть мати різні вимоги.

Про це заявив глава європейського підрозділу американської компанії Moderna Ден Стейнер, повідомляє Цензор.НЕТ  із посиланням на La Repubblica.

Чим більше циркулює вірус, тим більший ризик появи нового варіанту, повідомив він.

"Виробництво адаптованої під "Омікрон"-штам вакцини займає менше трьох місяців. Ми чекаємо на відповіді від науки, перш ніж вирішити, чи варто починати виробництво нової адаптованої під цей штам вакцини", - сказав Стейнер.

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Глава європейського підрозділу Moderna зазначив, що терміни тверджень адаптованої під новий різновид SARS-CoV-2 вакцини залежатимуть від того, як її використання затвердять національні регулятори.

"Чи достатньо того факту, що ми використали ту ж методику, що і при створенні вже існуючих вакцин, які отримали 250 млн осіб, щоб вважати оновлену версію безпечною? Чи нам доведеться проводити тести на добровольцях, щоб довести це?" - пояснив Стейнер.

Нагадаємо, в Україні виявили штам "Омікрон". Особа, яка виявилась інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19.

Топ коментарі

  • Alexander Tsvelikh
    Из фуфлодемии лезут белые нитки, одна за другой. Население начинает прозревать что его развели как лохов на Привозе.
  • Василь Довганенко 7230397a
    А через 3 місяці почне домінувати не Омікрон, а Тримукріл. І так до безкінечності бустерні дози вакцинування.
  • Простой Прагматик
    ​​Пандемическое мошенничество - политики и СМИ лгут: медсестра даёт показания.



    Медсестра из Берлина говорит открыто: она больше не хочет молчать о гигантской лжи СМИ, политиков и жаждущих наживы фармацевтических компаний.



    В своем шокирующем видео она описывает реальную ситуацию в одной из крупных больниц в столице Германии.



    Больничные койки в основном занимают не пациенты с ковидом. Вместо этого всё больше и больше молодых людей с сердечными заболеваниями оказываются в других отделениях.



    Медсестра из отделения Covid-19 описывает шокирующую реальность систематического и крупномасштабного мошенничества при проведении ПЦР-тестов. Она спрашивает: почему вы все подыгрываете?



    Манфред Улекс Линда работает медсестрой уже 25 лет. В течение последних двух лет политики и СМИ рассказывали ей о том, что происходит в палатах. Однако, в отличие от медицинского персонала, они не имеют права голоса. Мы часто слышим подобные описания о больницах, но здесь разница заключается в следующем: Линда храбрая, она показывает свое лицо. Её описание ситуации в немецких больницах очень напоминает бывшего директора службы здравоохранения, которую насильно перевели на другую работу из-за её критики.



    Опытная медсестра, похоже, уже смирилась с тем, что потеряет работу в случае обязательной вакцинации. Линда смотрит на вещи прагматично: «Я могу помочь себе сама. Но кто поможет вам, если меня здесь больше не будет?», - спрашивает она. Линда просит людей, наконец, перестать подыгрывать и не позволять этому больше продолжаться.



    Для неё совершенно неприемлемо, что она больше не должна лечить невакцинированных людей.



    Медсестра объясняет, как искусственно проверяются значения заболеваемости, а значит и сама «пандемия».



    Она видит в отделении Covid людей, которые раньше лечились в отделении травматологической хирургии после, например, перелома ноги. Затем у них обнаруживается «положительный» тест на Covid-19, и они попадают в соответствующее отделение. То же самое делается с матерями новорожденных детей. Или с людьми, госпитализированными для проведения диализа или химиотерапии. Эти пациенты не страдают от дыхательной недостаточности, но положительный тест ПЦР все равно приводит их в отделение Covid.



    Смертность от ковида сопоставима со смертностью от гриппа, однако опытная медсестра не отрицает существования серьезных случаев заболевания коронавирусом: «Да, есть серьезные случаи, они есть в каждой волне гриппа. В каждой волне гриппа умирают молодые люди и дети. Даже больше, чем от ковида! Но тебя это не волнует, потому что ты хочешь бояться!»



    Линда говорит, что это абсурд - отправлять её измерять кислород молодым матерям и здоровым младенцам, когда у них ничего нет. И действительно, «в палатах Covid-19 умирают старики. Они умирают не от ковида, а с ковидом», - описывает медсестра.



    И все сами по себе. Линда говорит, что никогда не видела такого во время эпидемии гриппа. Пожилые люди никогда не были так брошены своими детьми. Они сидели в одиночестве у своих кроватей и плакали, потому что не могли видеть своих близких.
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