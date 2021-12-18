Для виробництва COVID-вакцини проти штаму "Омікрон" потрібно менше трьох місяців, - Moderna

Для виробництва адаптованої під COVID-штам "Омікрон" вакцини потрібно менше трьох місяців. Залежить від регулюючих органів у кожній країні, які можуть мати різні вимоги.

Про це заявив глава європейського підрозділу американської компанії Moderna Ден Стейнер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на La Repubblica.

Чим більше циркулює вірус, тим більший ризик появи нового варіанту, повідомив він.

"Виробництво адаптованої під "Омікрон"-штам вакцини займає менше трьох місяців. Ми чекаємо на відповіді від науки, перш ніж вирішити, чи варто починати виробництво нової адаптованої під цей штам вакцини", - сказав Стейнер.

Читайте також: Штам "Омікрон" - найбільша загроза для здоров'я, - G7

Глава європейського підрозділу Moderna зазначив, що терміни тверджень адаптованої під новий різновид SARS-CoV-2 вакцини залежатимуть від того, як її використання затвердять національні регулятори.

"Чи достатньо того факту, що ми використали ту ж методику, що і при створенні вже існуючих вакцин, які отримали 250 млн осіб, щоб вважати оновлену версію безпечною? Чи нам доведеться проводити тести на добровольцях, щоб довести це?" - пояснив Стейнер.

Нагадаємо, в Україні виявили штам "Омікрон". Особа, яка виявилась інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19.