Гогілашвілі: Працівники ГУР мене супроводжували, бо проводилася спецоперація, і ми виїжджали в зону ООС разом на автомобілях МВС

Звільнений заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі пояснив, чому його супроводжували офіцери-спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони, - проводилася спецоперація.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Гогілашвілі розповів в інтерв’ю "Бабелю".

Нагадаємо, що раніше Цензор.НЕТ із посиланням на свої джерела повідомляв, що на блокпосту (де відбувся конфлікт з поліцейськими) Гогілашвілі охороняли шестеро військовослужбовців — офіцери-спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони військової частини 2245.

Коментуючи цю інформацію, Гогілашвілі зазначив: "Це неправда. Тойота Ленд Крузер (автомобіль, на якому він пересувався. - Ред.) перебуває на балансі МВС, і автомобіль Фольксваген — так само. На обидва автомобілі ми виписували відрядження. Ці обидва автомобілі належать МВС — це факт. Чому супроводжували працівники розвідки? Проводилася спецоперація, і ми виїжджали в зону ООС разом. Мене супроводжували ці працівники. Мене не охороняли — ми виїжджали разом. А я їжджу, так, броньованим автомобілем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я запросив Буданова та його дружину на час ремонту до себе в будинок, який орендую. Він мій друг", - Гогілашвілі

На уточнювальне запитання щодо наявності у нього охорони колишній заступник міністра підкреслив: "Охорони в мене немає. Мені пропонували КОРД, пропонували "Альфу" — я відмовився. Особливо після замаху на Сергія Шефіра наполягали, щоб я їздив разом із охороною.