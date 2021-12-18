У МЗС РФ назвали недоречними вимоги США і НАТО щодо гарантій ненападу на Україну

У МЗС РФ назвали недоречними вимоги США і НАТО до Росії з приводу "певних заходів на її території", під якими мається на увазі відведення російських військ від кордонів України та деескалація ситуаціїї.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс".

Говорячи про те, чи готова Москва дати якісь гарантії у відповідь, такі, наприклад, як гарантії ненападу на Україну або інших дій щодо нашої країни Рябков сказав: "Вони вимагають від нас якихось заходів на нашій території, що у нас викликає природне відторгнення як по суті, так і по формі такого роду вимоги".

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Заступник міністра МЗС РФ наголосив, що вимоги недоречні, а жодних додаткових гарантій безпеки від РФ не просять. "Всі відповідні гарантії ми надали ще коли було підписано Будапештський меморандум у 1994 році", - наголосив Рябков.