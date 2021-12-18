З початку доби на Донбасі поранено одного українського воїна. Окупанти 7 разів порушили режим перемир'я, - штаб ООС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У вечірньому зведенні відзначається: "В районі населеного пункту Широкине противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17.
В напрямку Південного окупанти вели вогонь тричі, використовуючи міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю.
Поблизу Водяного та Троїцького ворог здійснив обстріли з мінометів калібру 82 мм.
Біля Новозванівки російські найманці вели вогонь з гранатометів різних систем.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я - задовільний.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними".