Новини

Зеленський підписав закон про спрощене громадянство для іноземців, які воювали на Донбасі

1 74413
Зеленський підписав закон про спрощене громадянство для іноземців, які воювали на Донбасі
Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до закону України "Про громадянство України" щодо спрощеного набуття громадянства України окремими категоріями осіб" №1941-ІХ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Спрощена процедура набуття громадянства передбачена для осіб, які проходили чи проходять службу в лавах ЗСУ, мають визначні заслуги перед Україною чи становлять державний інтерес, є громадянами держави-агресора або держави-окупанта і зазнали переслідувань за політичні переконання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада спростила надання громадянства іноземцям, які захищали Україну. ВIДЕО

Як відомо, Верховна Рада 14 грудня ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України" (№5630). За відповідне рішення проголосували 285 народних депутатів.

15 грудня Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон про спрощене набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

Також читайте: Іноземці, які захищали Україну, можуть отримати громадянство за спрощеною процедурою, - закон

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Хоч щось добре.
    Але, щоби цей закон не став шпариною для протягування в Україну всяких Гогі, Коротких, та Арахамій...
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Ну нарешті,на 8-у році війни...
  • Чайка Київ
    Якщо ці іноземці воювали, а не з'їздили декілька раз на фронт, як пліснява, яка отримала УБД, саме за такі трюки.
    "Руслан Демченко в 2020 году получил статус участника боевых действий."
    Источник: https://censor.net/ru/n3298748
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини