Зеленський підписав закон про спрощене громадянство для іноземців, які воювали на Донбасі

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до закону України "Про громадянство України" щодо спрощеного набуття громадянства України окремими категоріями осіб" №1941-ІХ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Спрощена процедура набуття громадянства передбачена для осіб, які проходили чи проходять службу в лавах ЗСУ, мають визначні заслуги перед Україною чи становлять державний інтерес, є громадянами держави-агресора або держави-окупанта і зазнали переслідувань за політичні переконання.

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Як відомо, Верховна Рада 14 грудня ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України" (№5630). За відповідне рішення проголосували 285 народних депутатів.

15 грудня Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон про спрощене набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

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