Зеленському не слід було сваритися з лояльними журналістами, бо їх численні публікації тепер формують негативне ставлення до нього, - Мустафін

Медіаексперт Олексій Мустафін вважає великою помилкою сварку Володимира Зеленського з журналістами і переконаний, що критичні сюжети матимуть для президента ефект "тисячі порізів".

Про це він сказав в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

Коментуючи ситуацію з колишнім заступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі Мустафін зауважив, що вона матиме для президента гірші наслідки ніж вагнергейт.

"Вагнерівці взагалі ніяк не позначились, бо ними цікавиться лише тусовка, яка Зеленського і так не підтримує. До того ж до певного часу про це взагалі не було чути через лояльність більшості телеканалів. Тепер через конфлікт з власником найпопулярнішого каналу про це почули, але суто технологічно це не спрацювало. Вся аудиторія, яка цікавилась вагнерівцями, вона вже охоплена", - зауважив Мустафін.

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" [З Гогілашвілі] тут трохи інша ситуація, враховуючи, що брутальна поведінка створює емоцію і може зачепити аудиторію. Ця історія могла розкрутитись. Тому її так швидко і спробували загасити", - зазначив експерт.

Втім, на його думку, на цьому криза не скінчиться.

"Зараз Зеленський з дня в день свариться з журналістами, які до нього ставилися в принципі лояльно. А зараз він сам розкручує негативне ставлення до себе. Звісно, можна запитати, на що може вплинути публікація Ткача про номери і порушення правил дорожнього руху? Вона не настільки емоційно глибока. Але тут важлива не глибина, а частота. Кожен день з’являються сюжети інших журналістів про Гогілашвілі. Вчора була інша тема, і знову безліч публікацій, і завтра буде так само. Це така "тактика тисячі порізів", - зауважив Мустафін.

Він вважає, що зрештою це дасть накопичувальний ефект. "Ми не знаємо, коли він спрацює, але рано чи пізно може спрацювати. І для Зеленського насправді небезпечно, що журналісти вже почали з ним боротись. Це звісно Давид і Голіаф, але коли терези збалансуються, то навіть найдрібніший камінчик може стати вирішальним. Тому йому треба було б покращувати стосунки з журналістами, а не робити те, що він робить", - наголосив експерт.

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