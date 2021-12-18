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Європа залишається головним торговельним партнером України: частка експорту в ЄС сягнула 40%, - Шмигаль

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Європа залишається головним торговельним партнером України: частка експорту в ЄС сягнула 40%, - Шмигаль
Фото: Рейтер
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив інформацію, щодо експорту українських товарів у світ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це прем'єр написав у фейсбуці.

Шмигаль підкреслив: "У січні-жовтні експорт українських товарів становив понад 54 млрд доларів, що на 38% більше ніж минулого року. Експорт товарів за підсумками року буде найбільший за останні 8 років. За 10 місяців 2021 головним ринком збуту українських товарів залишився Європейський Союз із часткою в 40%".

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Топ коментарі

  • Валадімір Щєлєнскій
  • Kobsar Alexander
    По данным Государственной таможенной службы Украины, всего в течение января - мая 2021 года года Россия занимает третье место по товарообороту с Украиной в денежном эквиваленте после Китая и Германии.

    По данным таможенной службы, в 2020 году товарооборот между Украиной и Россией составил $7,3 млрд.

    Как гриться: Ни слов, ни выражений...
  • Койот Восточноукраинский
    Если бы наибольший в количественном измерении, то честь и хвала. А в ценовом, при росте в 4 раза цен на руду, лес, металл, в 2 раза на зерно и продукты питания, такое себе. Качнется кривая цен на сырье вниз и экспорт упадет следом.
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