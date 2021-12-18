Європа залишається головним торговельним партнером України: частка експорту в ЄС сягнула 40%, - Шмигаль
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив інформацію, щодо експорту українських товарів у світ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це прем'єр написав у фейсбуці.
Шмигаль підкреслив: "У січні-жовтні експорт українських товарів становив понад 54 млрд доларів, що на 38% більше ніж минулого року. Експорт товарів за підсумками року буде найбільший за останні 8 років. За 10 місяців 2021 головним ринком збуту українських товарів залишився Європейський Союз із часткою в 40%".