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Київ просить США надати ракети Patriot та системи ППО, - CNN

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Київ просить США надати ракети Patriot та системи ППО, - CNN
Українські чиновники просять США, щоб ті надали системи протиповітряної оборони, як-от зенітні ракети Patriot.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання CNN з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, адміністрація Байдена все ще зважує, чи надсилати українцям більше озброєння та обладнання після поставок за останні два місяці протитанкових ракет Javelin і командно-пускових установок, патрульних катерів класу Island, аптечок, радіоприймачів, електроніки, медичного обладнання, двигунів, генераторів, запчастин, а також стрілецької зброї та боєприпасів.

Радник з національної безпеки Джейк Салліван висловив занепокоєння, що такі поставки можуть розглядатися Росією як вкрай провокаційні, у момент, коли США, Європа та НАТО намагаються змусити Москву до деескалації. Проте Білий дім не виключає повністю такі поставки.

"Оскільки ми стежимо за дипломатичними каналами, ми також будемо готуватися до всіх непередбачених ситуацій, – сказав Салліван журналістам на початку цього місяця. - ... у тому числі шляхом підготовки конкретних відповідей на російську ескалацію, якщо вони знадобляться – конкретні, надійні, чіткі відповіді, якщо вони знадобляться".

The Washington Post повідомила, що Росія розширює свою військову присутність на кордоні з Україною. Американські та європейські чиновники заявляли журналістам про "незвичайні переміщення техніки та військових на західному фланзі Росії" – на тлі того, що Росія зайняла жорсткішу позицію щодо України.

Також читайте: Путін поки не прийняв рішення щодо вторгнення в Україну, - Салліван

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Топ коментарі

  • Voc Vox
  • Voc Vox
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Браво! Наконец кто то это сказал публично и громко - на всю Украину!

    Ayder Muzhdabaev7 минут назад

    À LA GUERRE COMME À LA GUERRE Перед лицем великої війни Україні потрібні публічні проскрипційні списки Як то кажуть, à la guerre comme à la guerre - на війні як на війні. Я певен, що все завжди треба робити чесно й відкрито. Якщо нам відкрито погрожують великою війною на знищення, я вважаю, що ми так само маємо публічно попередити наших ворогів про те, що ми зробимо в цьому випадку. Причому попередити як ворогів ззовні, так і їхніх посібників-колаборантів всередині. Одним з необхідних/дієвих попереджень, на мою думку, має стати публічне формування патріотичними проукраїнськими силами проскрипційних списків на випадок початку тотальної війни московії з Україною, до чого я просто зараз цих людей закликаю. Цим треба займатися спокійно, публічно, системно та обґрунтовано. Почати можна за суто формальною ознакою - з членів фракції проросійських колаборантів у ВР. Далі - обґрунтовувати й додавати наступних загальновідомих ворогів України, проросійських пропагандистів, інших російських найманців тощо. Ситуація складається так, що ці зрадники в ці дні не мають спати спокійно, тим більше - почуватися вільно в публічному просторі, а мають виразно усвідомлювати те, що на них чекає, якщо їхній любимий «путін прийде». Нічого доброго, причому відразу, в перші ж дні великої війни. До жодного Ростову вони втікти не встигнуть, вони - всі до одного - мають це відчути та зрозуміти. Бо жарти закінчилися. Жодна країна, жодне суспільство не терпітиме колаборантів у тилу під час війни ща своє існування, війни, ставка в якій - життя країни та нації. Україна - не виняток. Усе гранично серйозно. Ніби це аксіома. Але це треба заздалегідь довести до всіх. Звісно, народним депутатам треба якомога швидше ухвалити жорсткі й дієві закони проти колаборантів. Але суспільству немає сенсу чекати, бо це є однією зі складових його самозахисту.

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