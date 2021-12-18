Росія спрямувала для патрулювання у небі Білорусі два бомбардувальники, здатних нести ядерні заряди

РФ 18 грудня направила два стратегічні бомбардувальники до західних кордонів Білорусі. Західні ЗМІ звертають увагу, що обидва літаки здатні нести ядерні заряди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо.Свобода.

Два бомбардувальники Tu-22M3 проводять патрулювання у супроводі винищувачів Su-30SM, приписаних до авіаційних частин як у Білорусі, так і в Росії.

За останній місяць це вже третя подібна патрульна місія у білоруському небі.

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Видання нагадує, що стосунки Білорусі з Європейським союзом залишаються напруженими у зв'язку з прибуттям останніми місяцями до білорусько-польського кордону тисяч мігрантів з Близького Сходу та Центральної Азії. У Брюсселі вважають, що криза з мігрантами могла бути навмисно влаштована режимом Лукашенка.

У Києві висловили побоювання, що Москва могла б використати білоруську територію для підтримки військ, які, ймовірно, здатні вдертися на територію України.

США та їхні союзники по НАТО останнім часом неодноразово попереджали Росію, що напад на Україну спричинить "тяжкі наслідки".