Політики старого типу не зможуть обійняти пост президента України, дуже великі шанси є у розкрученої медійної персони, - Мустафін

Медіаексперт Олексій Мустафін вважає, що наступним президентом України з великою імовірністю буде або відома людина-неполітик, або чинний президент Володимир Зеленський.

Про це він сказав в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

На питання, чи є шанси перемогти у нинішніх політиків, Мустафін відповів: "З тих, хто поводить себе як звичайний український політик - ні в кого".

Натомість у розкрученої медійної персони "дуже великі шанси". "Бо такий запит у суспільстві є. І це запит насправді не стільки на нові обличчя, а на інші", - зауважив Мустафін.

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На запитання щодо думки, що після перемоги Джо Байдена на виборах у США буде тренд на повернення політиків старого зразка на виборах, медіаексперт зауважив, що сам Байден робить все, щоб такої тенденції не було.

"А що хтось задовлений дуже роком роботи Байдена? Ні. Він не став проривом. А в нас інша країна. Це не та частина світу, де Байден, Макрон чи Борис Джонсон. Пам’ятаєте старий анекдот про Вовочку, який відповідає вчительці "Ех, Марія Іванівно, мені б ваші проблеми". У нас і справді інші проблеми, і у нас люди чекають саме на прорив. Я думаю, що в нашій місцевості для багатьох Байден - це просто нудний політик", - зауважив експерт. Додавши, що українці шукатимуть ненудного президента.

Він також звернув увагу, що в медіа стало дуже багато Дмитра Гордона.

Водночас Мустафін не виключив, що Зеленський переобереться на другий термін, але не матиме такої влади через втрату більшості у парламенті.

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