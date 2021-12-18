Світовий банк виділив Україні ще €300 млн на політику розвитку

Рада виконавчих директорів Світового банку у ніч на суботу, 18 грудня, схвалила Другу позику на розробку політики відновлення економіки для України у розмірі €300 млн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у повідомленні банку.

"Ці кошти будуть використані для підтримки критичних для економічного відновлення та зростання країни реформ, а також для пом'якшення наслідків пандемії COVID-19", - зазначається у релізі.

СБ підтримує ключові реформи: демонополізацію економіки та зміцнення антикорупційних інституцій; розвиток ринку землі та кредитного ринку, включно з розширенням доступу до фінансування для дрібних фермерів; зміцнення системи соціального захисту для людей похилого віку з метою пом'якшення впливу пандемії COVID-19.

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"В умовах високого рівня вразливості економіки, в Україні триває повільне та нестійке відновлення після потрясіння в результаті COVID-19. Ми сподіваємося, що ця позика надасть необхідну підтримку реформам, спрямованим на сприяння сильному та інклюзивному відновленню", - наводяться у повідомленні слова регіонального директора Світового банку у справах країн Східної Європи Арупа Банерджі.

Банк нагадав, що перший подібний кредит на суму $350 млн було затверджено у червні 2020 року для підтримки запуску земельної реформи, а також для допомоги уряду України у забезпеченні зростання аграрного сектору та інвестицій у сільське господарство. Також необхідно було захистити найуразливіші верстви населення від економічного потрясіння, спричиненого пандемією.

Позика на політику розвитку є частиною посиленої підтримки Світового банку України, спрямованої на подолання наслідків COVID-19 і доповнює схвалення додаткового фінансування у розмірі $150 млн для проекту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинацію в Україні", затвердженого 10 грудня цього року.

Загалом з початку пандемії Світовий банк надав Україні $2,3 млрд для бюджетної підтримки та інвестиційних проектів.

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