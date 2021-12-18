Науковці України та ПАР планують спільне дослідження Антарктики з використанням криголама "Ноосфера", - посол Абравітова

Плани щодо спільного дослідження Антарктики Україною і Південно-Африканською Республікою з використанням можливостей нового українського криголама "Ноосфера" мають бути конкретизовані наступного року.

Про це розповіла посол України в ПАР, Мозамбіку і Ботсвані Любов Абравітова в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Посол поінформувала, що науковці України і ПАР наразі в рамках чинного проєкту проводять спільні мікробіологічні дослідження в Антарктиці.

"А щодо нашого криголама, це була ініціатива південноафриканської сторони. Вони її озвучили, ми у червні обговорили її з Міністерством освіти, науки і технологій ПАР. Сподіваємось, що наступного року під час чергового засідання Комісії з науково-технічного співробітництва між Україною і ПАР, це вже буде якось конкретизовано", - сказала Абравітова.

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Вона додала, що комісія востаннє проводила засідання у 2012 році та висловила думку, що було б правильним долучити до підготовки наступного засідання представників НАН України, щоб вони визначили перспективні напрями.

Нагадаємо, криголам "Джеймс Кларк Росс", придбаний Україною у Великої Британії та переданий дослідникам Антарктики під іменем "Ноосфера", вирушить у наукову експедицію до шостого континенту після технічного обслуговування і можливого ремонту.