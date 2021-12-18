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Окупанти на Донбасі навчають дітей поводження зі зброєю та прихильності "русскому миру", - Денісова

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Окупанти на Донбасі навчають дітей поводження зі зброєю та прихильності "русскому миру", - Денісова
В окупованих частинах Донецької та Луганської областей дітям нав'язують військове виховання.

Про це пише у фейсбуці уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

За її інформацією, у грудні в школі №4 тимчасово окупованого Донецька відбулась посвята дітей в "кадети". 47 хлопчиків та дівчат склали "присягу" та отримали відповідні "посвідчення".

"Окупаційні адміністрації активно залучають дітей та молодь до набуття навичок рукопашного бою, стройової підготовки, поводження зі зброєю, нав’язують вивчення історії Російської Федерації та пропагують невід’ємність тимчасово окупованих територій України від "русского мира", - розповіла Денісова.

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Крім того, від 3 до 5 грудня майже 10 тис. учнів та педагогів окупованої Луганщини взяли участь у всеросійській громадсько-просвітницький акції "Козачий диктант-2021".

8 грудня в окупованій Донеччині проведено акцію з метою розповсюдження та пропаганди "георгіївських стрічок" серед населення як символу "русской весны" для тимчасово окупованих територій України.

Денісова наголосила, що мілітаризація дітей в ОРДЛО є неприпустимою.

Пані омбудсман звернулась до Офісу Генерального прокурора України щодо необхідності вжиття відповідних заходів реагування.

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Топ коментарі

  • Voc Vox
    хочу услышать что в Україні навчають дітей поводження зі зброєю та прихильності -Україні
  • Юрій Вінгорськи
    продивився перегляди всіх новин на цензорі від обіду.
    жахнувся!!!
    є новини з переглядами в 3-4 та більше 5ти тисяч.
    доля ПОРАНЕНОГО БІЙЦЯ заінтересувала всього 540 читачів!!!
    кого ми мусимо звинувачувати в тому що у нас такий президент???
    підійдіть до дзеркала і ви побачите в ньму саме того, хто винен у всіх проблемах України!!!
  • Tommy Lee
    А ти, дурненька_дЄнІсова, намагайся закрити Миротворець. Це ж зараз для тебе найголовніша проблема. Тьху!
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