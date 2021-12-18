Штам "Омікрон" виявлений у 89 країнах і швидко поширюється навіть там, де є високий рівень імунітету від COVID-19, - ВООЗ

Штам "Омікрон" був виявлений у 89 країнах й швидко поширюється навіть у місцях з високим рівнем імунітету населення.

Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров’я, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.

За даними ВООЗ, випадки захворювання штамом "Омікрон" подвоюються кожні 1,5-3 дні в країнах, де вже відбувається передача цього штаму COVID-19.

Залишається незрозумілим, чи швидке зростання випадків захворювання штамом "Омікрон" пов’язано з тим, що цей штам ухиляється від набутого імунітету до коронавірусу.

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Інші основні питання щодо штаму "Омікрон" залишаються без відповіді, зокрема, наскільки ефективною проти нього може бути кожна з існуючих вакцин від COVID-19.

Країни по всій Європі намагаються запровадити жорсткіші карантинні заходи, щоб зупинити нову хвилю коронавірусної інфекції, спровоковану штамом "Омікрон".