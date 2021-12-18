Новини

"Слуги народу" вже шукають собі нові партії, щоб залишитись при владі, - Мустафін

15 833104
"Слуги народу" вже шукають собі нові партії, щоб залишитись при владі, - Мустафін
Депутати від "Слуги народу" вже шукають для себе нові політичні проєкти, щоб продовжити перебування у владі.

Про це сказав в інтерв’ю Цензор.НЕТ медіаексперт Олексій Мустафін.

На його думку, хоч Зеленський ще і не сказав, що йде на другий термін, "очевидно, що психологічно він готується".

"По-друге, якщо він заявить, що не йде на другий термін, то це означає, що він автоматично перетвориться на кульгаву качку, і його соратники шукатимуть інших кандидатів. А вони вже і так шукають. Думаю, що ви в курсі, що вони майже всіх оббігали", - зауважив Мустафін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Політики старого типу не зможуть обійняти пост президента України, дуже великі шанси є у розкрученої медійної персони, - Мустафін

Ще однією причиною походу Зеленського на вибори експерт назвав перспективу кримінальних справ для президента та його оточення.

"Він розуміє, що ситуація для нього виглядає, як в тому радянському фільмі: "Или я ее веду в ЗАГС, или она меня к прокурору". Бо вони вже наворотили таких речей у владі, що їм від неї вже взагалі бажано не відходити. Тому підспудно, якщо не Зеленський, то точно Єрмак думає не тільки про другий термін, а й і далі", - зауважив експерт.

На запитання, що так Зеленський може піти шляхом Путіна чи Лукашенка, Мустафін відповів: "Чому неодмінно Лукашенко? Є ж і інші взірці - не тільки в Росії та Білорусі. Можна Конституцію змінити. Взагалі, Зеленський міг би стати Лукашенком, якби від початку обрав цей сценарій і став на хвилю популізму. Тепер вже не стане".

Читайте повне інтерв’ю: Олексій Мустафін про медіаскандали навколо президента: Зеленський розуміє, що ситуація для нього - як в тому радянському фільмі: "Или я ее веду в ЗАГС, или она меня к прокурору"

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Я вам ДЕБІЛАМ писав це ще на початку літа 2019-го!!! Що "Блазень" обсираться почне і ви спочатку завиєте а потім почнете бурчать А коли "припече" то вся ваша "зелена шобла" почне шукать "запасні аеродроми" і розбігаться в різні боки! Саме тоді я оці анекдоти виклав на "Цензорі" :


    - Послухайте, а чому ви, депутати від «СН» не носите значок належності до партії, як вимагає президент?

    Ага… Спробуй, одягни… Щоб на вулиці в лице плювали, а то і морду били?

    *

    "Питають "Слугу урода", в перерві між засіданнями:
    - Слухайте, а чому ваш значок не прямокутний, у вигляді прапорця, чи якоїсь іншої форми - у вигляді зірки, наприклад, а круглий? Це якась "секретна символіка"?
    Депутат з "Європейської солідарності", проходячи повз, кидає:
    - Та все простіше... У кружка немає гострих кутів... Коли їм люди, на Майдані, ці кружки будуть у зад забивать, буде не так боляче...

    Так от - УЖЕ "настав час"!!!
  • Валадімір Щєлєнскій
    Хічкок нервово курить…
    Ой стоп! Василь Довганенко 7230397aсти за них голосував?

  • саша паламарчук
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини