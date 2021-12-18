"Слуги народу" вже шукають собі нові партії, щоб залишитись при владі, - Мустафін

Депутати від "Слуги народу" вже шукають для себе нові політичні проєкти, щоб продовжити перебування у владі.

Про це сказав в інтерв’ю Цензор.НЕТ медіаексперт Олексій Мустафін.

На його думку, хоч Зеленський ще і не сказав, що йде на другий термін, "очевидно, що психологічно він готується".

"По-друге, якщо він заявить, що не йде на другий термін, то це означає, що він автоматично перетвориться на кульгаву качку, і його соратники шукатимуть інших кандидатів. А вони вже і так шукають. Думаю, що ви в курсі, що вони майже всіх оббігали", - зауважив Мустафін.

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Ще однією причиною походу Зеленського на вибори експерт назвав перспективу кримінальних справ для президента та його оточення.

"Він розуміє, що ситуація для нього виглядає, як в тому радянському фільмі: "Или я ее веду в ЗАГС, или она меня к прокурору". Бо вони вже наворотили таких речей у владі, що їм від неї вже взагалі бажано не відходити. Тому підспудно, якщо не Зеленський, то точно Єрмак думає не тільки про другий термін, а й і далі", - зауважив експерт.

На запитання, що так Зеленський може піти шляхом Путіна чи Лукашенка, Мустафін відповів: "Чому неодмінно Лукашенко? Є ж і інші взірці - не тільки в Росії та Білорусі. Можна Конституцію змінити. Взагалі, Зеленський міг би стати Лукашенком, якби від початку обрав цей сценарій і став на хвилю популізму. Тепер вже не стане".

Читайте повне інтерв’ю: Олексій Мустафін про медіаскандали навколо президента: Зеленський розуміє, що ситуація для нього - як в тому радянському фільмі: "Или я ее веду в ЗАГС, или она меня к прокурору"