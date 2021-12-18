Зеленський закликав закордонних українців сприяти визнанню у світі перспектив України вступити до ЄС та НАТО, - ОП
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, Зеленський ознайомив учасників зустрічі з актуальною безпековою ситуацією на сході та вздовж кордону України. Він наголосив на важливості солідарної підтримки суверенітету та територіальної цілісності з боку міжнародної спільноти.
"Глава держави висловив подяку закордонним українцям за важливу роль у формуванні широкої міжнародної підтримки України, насамперед у питаннях протидії російській агресії", - йдеться в повідомленні.
Президент також подякував за підтримку реалізації стратегічного курсу України щодо членства в ЄС. Він попросив українців діаспори активно залучатись на підтримку процесу визнання європейської перспективи України всіма державами - членами Євросоюзу.
Водночас, говорячи про пріоритети євроатлантичного курсу нашої держави, Володимир Зеленський наголосив на важливості майбутнього саміту НАТО 2022 року в Мадриді. Він відзначив необхідність роботи не лише щодо забезпечення запрошення України взяти участь у цьому заході, а й щодо ухвалення Альянсом рішень про подальший алгоритм поглиблення відносин з нашою державою.
Також було наголошено на важливості посиленої уваги закордонного українства до ініціативи "Кримська платформа".
Глава держави високо оцінив визначні зусилля закордонних українців щодо визнання міжнародною спільнотою Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу. Глава держави наголосив на важливості участі іноземних лідерів у пам’ятних заходах, що відбудуться у 2022 році й будуть присвячені 90-м роковинам трагічних подій.
У рамках онлайн-зустрічі учасники обмінялися думками щодо процесу законодавчого оформлення інституту множинного громадянства в Україні.