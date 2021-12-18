"Наш формат" пропонує українцям на "ковідну тисячу" сплатити поповнення бібліотеки у військових частинах

Видавництво "Наш Формат" закликає допомогти забезпечити українських військових сучасною літературою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт видавництва.

"Цього року ми організовуємо підтримку проєкту Військо Читає. Ви можете долучитися до проєкту, подарувавши комплект книжок військовим.

Купуючи лот, ви передаєте на проєкт 1000 грн. Наш Формат подвоює цю суму та передає військовим актуальних книг на суму 2000 грн", - йдеться у повідомленні.

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Уточнюється, що "Військо читає" - просвітницький благодійний проєкт ГО "Реформація" та видавництва "Наш Формат", що має на меті забезпечити військовослужбовців актуальною, якісною, сучасною світоглядною літературою та популяризувати читання як вид дозвілля в українському війську.

Його мета - до кінця року передати військовим 50 000 книг. Уже відправлено 30 000 книг у 45 військових частин, госпіталів і військових навчальних закладів по всій країні.