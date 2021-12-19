Ми бачимо територію Росії на глибину до 400 кілометрів, - Данілов

Україна бачить територію Росії на глибину до 400 кілометрів. РНБО стежить за ситуацією на кордоні.

Як інфоомує Цензор.НЕТ, таку заяву зробив у інтерв'ю "Апостроф ТВ" секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, сьогодні РНБО не бачить небезпеки на кордоні, проте не виключає, що вона може з'явитися в будь-який момент.

"Ми чітко розуміємо, що знаходиться на відстані до 400 кілометрів до нашого кордону. Ми розуміємо, що це за угруповання, знаємо їх чисельність, оснащення. У нас все це під контролем. Інформацію від відповідних відомств отримуємо щодня", - заявив він.

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