В Україні за добу від COVID-19 померли 176 осіб, зафіксовано 3 602 нових випадки зараження, 6 866 осіб одужали

В Україні станом на ранок неділі 19 грудня зафіксовано 3 602 нових випадків захворювання на COVID-19, одужало 6 866 осіб, 176 померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 18 грудня в Україні: зафіксовано 3 602 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 390, медпрацівників – 49); 62 686 осіб було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 19 806 осіб, повністю імунізовані - 42 862 особи, додаткову дозу отримали 18 осіб. Також за минулу добу: госпіталізовано - 2 129 осіб; летальних наслідків - 176;

Днем раніше, 18 грудня за добу виявили 7 503 нових випадків захворювання на СOVID-19, 17 грудня виявили 8 899 нових випадків захворювання на СOVID-19, 16 грудня виявили 9 590 нових випадків захворювання на СOVID-19, 15 грудня за добу виявили 8 109 нових випадків захворювання СOVID-19, 14 грудня за добу виявили 7 283 нових випадків захворювання СOVID-19, 13 грудня за добу виявили 4 073 нових випадків захворювання СOVID-19, 12 грудня повідомлялося про 5 275 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, за добу виявили 10 133 нових випадків захворювання на СOVID-19.

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За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3608151 людина; одужало – 3331865 осіб; летальних випадків - 93105.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 375 346 осіб, з них отримали першу дозу – 14 375 344 особи, повністю імунізовано та отримали дві дози – 12 961 886 осіб, отримали додаткову дозу – 92 особи. Загалом проведено 27 337 322 щеплень.

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