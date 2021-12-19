Визнати автокефалію ПЦУ Грузинській церкві заважає Росія, - Епіфаній

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній переконаний, що Грузинська церква не визнає ПЦУ через шантаж з боку Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

За словами глави ПЦУ, "там є вплив, як ми розуміємо і знаємо, Російської Федерації, є шантаж Грузинської церкви – якщо вони визнають українську автокефалію, то вони остаточно заберуть від них Абхазію, тобто частину окупованої території зараз. І тому йде таке вагання".

Він зазначив, що "з грузинами українці мають дружні, хороші стосунки". Проте глава ПЦУ висловив впевненість, що до процесу визнання української автокефалії згодом приєднаються не лише Грузинська, а й інші церкви.

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"Неодмінно прийде той час. Минуло тільки три роки. Це дуже короткі строки, як ми знаємо з історії церкви. Ми говоримо про тисячолітню історію, про древнє коріння. І впродовж цих трьох років зроблено і так дуже багато. І неодмінно в майбутньому до цього процесу доєднаються й інші церкви. Тому що правда завжди перемагає", — зазначив Епіфаній.

Процес визнання новостворених канонічно церков іншими церквами, як правило, триває роками чи й десятиліттями.

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