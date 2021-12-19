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Визнати автокефалію ПЦУ Грузинській церкві заважає Росія, - Епіфаній

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Визнати автокефалію ПЦУ Грузинській церкві заважає Росія, - Епіфаній
Предстоятель Православної церкви України Епіфаній переконаний, що Грузинська церква не визнає ПЦУ через шантаж з боку Росії.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

За словами глави ПЦУ, "там є вплив, як ми розуміємо і знаємо, Російської Федерації, є шантаж Грузинської церкви – якщо вони визнають українську автокефалію, то вони остаточно заберуть від них Абхазію, тобто частину окупованої території зараз. І тому йде таке вагання".

Він зазначив, що "з грузинами українці мають дружні, хороші стосунки". Проте глава ПЦУ висловив впевненість, що до процесу визнання української автокефалії згодом приєднаються не лише Грузинська, а й інші церкви.

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"Неодмінно прийде той час. Минуло тільки три роки. Це дуже короткі строки, як ми знаємо з історії церкви. Ми говоримо про тисячолітню історію, про древнє коріння. І впродовж цих трьох років зроблено і так дуже багато. І неодмінно в майбутньому до цього процесу доєднаються й інші церкви. Тому що правда завжди перемагає", — зазначив Епіфаній.

Процес визнання новостворених канонічно церков іншими церквами, як правило, триває роками чи й десятиліттями.

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Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    кстати да..
    - и вообще в последнее время грузины маленько разочаровывают, но пинать их не подымается нога, потому что у нас самих РПЦ-ФСБ натыкано по всей Украине мама не горюй. И это после почти 8 лет войны..
  • Речь Брежнева
    Как сказал один выпускник грузинской семинарии "кадры решают все"...И этот выпускник за кадры в грузинской церкви очень хорошо позаботился...
  • Sophia-Maria Duglass
    С 2005 года президент и правительство Грузии активно борются с экзонимом «Грузия» по всему миру.
    Южная Корея,Японияи Израильуже отказались от русского названия.
    3 мая 2018 года в Литве было объявлено о новом названии для Грузии как «Сакартвело», тем самым Литва стала первой страной, которая официально стала использовать название «Сакартвело» в отношении Грузии
    Украина и Молдова могли бы поддержать Сакартвело как политического и военного партнера
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