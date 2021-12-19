Ймовірність госпіталізації під час "Омікрону" в 11 разів нижча, ніж за "Дельти", - північноафриканські лікарі

У Міністерстві охорони здоров'я Південно-Африканської Республіки (ПАР) стверджують, що фіксують значно менший рівень госпіталізацій під час штаму коронавірусу "Омікрон", ніж раніше фіксували за "Дельти".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Так, у ПАР, де два тижні тому почалося нове швидке зростання захворюваності на COVID-19 через новий штам "Омікрон", різко впала кількість госпіталізацій хворих.

Глава МОЗ країни Джо Фаахла розповідає, що за підсумками другого тижня цієї хвилі госпіталізація знадобилася лише 1,7% людей, які захворіли. Під час попередньої хвилі, коли домінував штам "Дельта", за підсумками двох тижнів госпіталізували 19% хворих.

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Однак поширюється "Омікрон" набагато швидше, наголошують у МОЗ ПАР. Так, у другий тиждень нової хвилі в країні щодня заражаються понад 20 тисяч людей, водночас за "Дельти" було 4,4 тисячі.

Також у ПАР стверджують, що нині фіксують "дуже незначне" збільшення кількості смертей.

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