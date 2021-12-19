Швейцарія видала до США російського бізнесмена Клюшина, який співпрацював із російською владою
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Медуза з посиланням на Мін'юст Швейцарії
18 грудня росіянина передали американським силовикам у Цюріху, вони супроводжували його на рейс до Штатів.
Владислав Клюшин відомий співпрацею з російською владою. Він володіє ТОВ "М13", яке постачає послуги моніторингу ЗМІ та соціальних мереж для адміністрації президента РФ.
РосЗМІ пишуть також про його співпрацю із федеральними міністерствами Росії та іншими держорганами.
Крім того, Клюшина називають колишнім власником популярного в РФ політичного телеграм-каналу "Незыгарь".
Власника "М13" заарештували у Швейцарії у березні 2021 року на запит США. Його адвокат стверджує, що звинувачення у фінансових махінаціях нібито є лише приводом для "переслідування" Клюшина з політичних мотивів.