Схема незаконного виготовлення та розповсюдження COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів ліквідована на Львівщині та Закарпатті, - Нацполіція

Масштабну схему незаконного виготовлення та розповсюдження Covid-сертифікатів та ПЛР-тестів викрили прикордонники спільно з поліцейськими.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі Нацполіції.

"Зокрема, заходи проводили оперативні співробітники Львівського та Чопського прикордонних загонів спільно зі слідчими Ужгородського РУП ГУНП у Закарпатській області за матеріалами кримінального провадження, розпочатого за ст. 358 КК України, яке мало місце в одному з пунктів пропуску на Закарпатті.

В одному з н.п. Львівської області у двох павільйонах, які надають послуги зі страхування, проведено санкціоновані обшуки", - відзначається у повідомленні.

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В результаті, правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку та флеш-носії, на яких містились відомості щодо виготовлення сертифікатів про вакцинацію та результатів тестування, а також недійсні бланки міжнародних COVID- сертифікатів та негативні результати ПЛР-тестів.

За попередньою інформацією вартість недійсного документа складала 50 євро. Наразі встановлюють всіх причетних осіб до вчинення даного правопорушення. Слідчі дії тривають.

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