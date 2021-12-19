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У Карпатах очікується підвищена небезпека сходу лавин, - ДСНС

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У Карпатах очікується підвищена небезпека сходу лавин, - ДСНС
Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає громадян про підвищену сніголавинну небезпеку в Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"У зв'язку зі снігопадами та завірюхами, у горах Івано-Франківської, Львівської та на високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні на сайті відомства, з посиланням на УкрГідрометцентр.

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