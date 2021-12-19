Малоймовірно, що хтось кине виклик Росії та допоможе Україні військами, - міністр оборони Великої Британії Воллес
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Якщо Росія наважиться на широкомасштабний наступ, то українцям доведеться воювати самим, оскільки малоймовірно, що західні країни допоможуть Києву своїми військами.
Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на УП, таку заяву зробив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в ефірі каналу Spectator TV
За словами Воллеса, серед інших і Британія скоріш за все не відправить війська для захисту України від російської агресії.
Міністр заявив: "Це факт, що вона (Україна - ред) не є членом НАТО, тому малоймовірно, що хтось збирається відправити війська в Україну, щоб кинути виклик Росії… Ми не повинні обманювати людей стосовно цього".