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Малоймовірно, що хтось кине виклик Росії та допоможе Україні військами, - міністр оборони Великої Британії Воллес

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Малоймовірно, що хтось кине виклик Росії та допоможе Україні військами, - міністр оборони Великої Британії Воллес
Якщо Росія наважиться на широкомасштабний наступ, то українцям доведеться воювати самим, оскільки малоймовірно, що західні країни допоможуть Києву своїми військами.

Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на УП, таку заяву зробив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в ефірі каналу Spectator TV

За словами Воллеса, серед інших і Британія скоріш за все не відправить війська для захисту України від російської агресії.

Міністр заявив: "Це факт, що вона (Україна - ред) не є членом НАТО, тому малоймовірно, що хтось збирається відправити війська в Україну, щоб кинути виклик Росії… Ми не повинні обманювати людей стосовно цього".

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Топ коментарі

  • Андрей Сафhjyjd
    Вже зараз треба готуватись. Касаби сподіваються на легку прогулянку після масованих ракетних обстрілів аеродромів та військових частин. Тому необхідно розсереджувати війська та техніку, завжди бути напоготові підняти літаки в небо тощо. Особлива увага містам, які московити хочуть оточити, перерізати комунікації та легко отримати. Кожне місто треба перетворити на фортецю. Заздалегідь підготувати амуніцію, провізію, воду. Будь-яке місто - це пастка для атакуючих, кас...би не хочуть застрягнути звільняючи кожну багатоповерхівку, а бомбити все підряд в них не вистачить бомб. Кримський канал треба було ще в 2014 році засипати будівельним та радіоактивним сміттям та замінувати, щоб навіть сподівань не було в кас ...ів його відвойовувати та потім використовувати. В мене питання, чи йде зараз підготовка, коли кожен день може бути останнім ???
  • Andru Volum
    просто говорит о реальном состоянии дел.... Как бы Вам не неприятно было это читать.
    А Вы хотели , что б Вас защищали иностранцы ?
  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    И не надо отправлять войска. Надо дать оружие. ПВО, в первую очередь.
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