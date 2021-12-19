Вчені у США виявили людей із "суперімунітетом" до COVID-19

У людей, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, але потім зіткнулися з проривною інфекцією, виявили суперімунітет до COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, дослідження вчених з кафедри молекулярної мікробіології та імунології, а також відділення інфекційних хвороб Орегонського університету охорони здоров'я та науки (США) опубліковане у журналі JAMA.

Так, за їхніми даними, так звана проривна інфекція – коли заражається щеплена людина – згодом забезпечує "суперімунітет" до COVID-19.

Не секрет, що вакцинація захищає від тяжкого перебігу хвороби, спричиненої SARS-CoV-2, госпіталізації та смерті. Проте самого інфікування уникнути вже складніше: титр антитіл, що виробляються після щеплення, поступово знижується. До того ж вірус продовжує мутувати, з'являються нові варіанти — на кшталт "дельти" та "омікрону", — які, судячи з усього, обходять імунітет вакцинованих і тих, хто перехворів. Тому автори нового дослідження вирішили оцінити рівні антитіл після щеплення та "проривної інфекції". Вони також використовували "живий" SARS-CoV-2, щоб перевірити, як його нейтралізуватимуть зразки плазми крові.

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У вибірку увійшли 26 повністю щеплених - тобто двома компонентами вакцини від Pfizer та BioNTech - медпрацівників (середній вік - 38 років; 20 (77%) - жінки), у яких згодом діагностували Covid-19. До вакцинації вони не хворіли. Контрольна група являла собою, знову ж таки, 26 осіб, які зробили два уколи, але не стикалися з проривною інфекцією.

"Результати показали суттєве підвищення рівня гуморального імунітету після проривної інфекції, незважаючи на переважно легку форму захворювання. Підвищення рівня було найбільш помітним для IgA — можливо, через відмінності у шляху впливу між вакцинацією та природним перебігом інфекції. Крім цього, плазма крові тих, хто перехворів після щеплення, показала покращену перехресну нейтралізацію, а проривні інфекції з дельта-штамом продемонстрували покращену ефективність проти "дельти" порівняно з "уханьським" варіантом. Це дозволяє припустити, що імунна відповідь може бути посилена завдяки розробці бустерних доз (третій укол, ревакцинація. — ред.) з антигенними вставками, що відповідають штамам SARS-CoV-2, що з'являються", — цитує вчених Naked Science.

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Таким чином, вплив SARS-CoV-2 після вакцинації посилює імунну відповідь проти наступних "зустріч" з вірусом, у тому числі такими його небезпечними штамами, як "дельта".

Серед обмежень свого дослідження вчені відзначили невелику кількість учасників та зразків, а також різницю у часі з моменту першої вакцинації до збирання плазми між першою та другою групами. "Ми не розглянули саме омікрон-штам, але, ґрунтуючись на результатах, очікується, що проривна інфекція, викликана цим варіантом, буде викликати сильну реакцію імунної серед щеплених. <…> Головне — пройти вакцинацію, у вас має бути фундамент захисту", — підсумували автори роботи.