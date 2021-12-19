НАТО може розширити присутність у Румунії та Болгарії через дії Росії

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) обговорює зміцнення сил на східному фланзі Альянсу у відповідь на дії Росії, яка стягнула війська до кордону з Україною.

Так, Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Тод Волтерс під час відеоконференції з головами оборонних відомств країн-союзників запропонував розширити присутність у Румунії та Болгарії, повідомив німецький тижневик Der Spiegel у суботу, 18 грудня, з посиланням на дипломатичні джерела в НАТО, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Deutsche Welle.

Альянс має розмістити в обох країнах контингенти чисельністю понад півтори тисячі людей, як це було раніше зроблено в балтійських державах та Польщі в рамках місії Enhanced Forward Presence, запропонував Волтерс. За його словами, військовослужбовці НАТО проводитимуть підготовку місцевих армій і зміцнять їх у разі надзвичайної ситуації.

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Волтерс наголосив, що розширення присутності в Болгарії та Румунії не було би провокацією, а стало б гарантією безпеки країн-союзників. Пропозицію обговорять на наступній зустрічі міністрів оборони держав Альянсу. У разі схвалення остаточне рішення буде прийнято на саміті в Мадриді наприкінці червня, зазначається видання. Офіційного підтвердження цієї інформації з боку НАТО не надходило.

Der Spiegel нагадує, що місія НАТО у країнах Балтії діє з 2017 року. Таким чином Альянс відреагував на анексію Криму Росією. За даними НАТО, це найбільше збільшення контингенту після закінчення холодної війни.

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