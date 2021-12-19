Російську акторку, яка відвідувала окупований Крим, не пустили в Україну
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Громадянка РФ прибула в Бориспіль авіарейсом з Варшави. 32-річна росіянка прямувала в Україну, щоб взяти участь у зйомках.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби України.
Під час оформлення та необхідних заходів контролю прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" встановили, що росіянка порушувала порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму.
Правоохоронці з’ясували, що 32-річна росіянка прямувала в Україну, щоб взяти участь у зйомках.
За порушення норм українського законодавства громадянку РФ в Україну прикордонники не пропустили, крім того, вона отримала заборону в’їзду в Україну на найближчі три роки.
Акторка повернулася назад зворотним рейсом.