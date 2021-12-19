НАТО ніколи не піде на компроміс щодо права Украни вирішувати свою долю, - Столтенберг про вимоги Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обіцяє, що Альянс ніколи не піде на компроміс у питаннях безпеки України. Особливо з урахуванням вимог Росії, яка намагається домогтися гарантій того, НАТО більше не буде розширюватися.

Про він заявив в інтерв'ю газеті Le Journal du Dimanche, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми ніколи не підемо на компроміс ані щодо безпеки своїх союзників, ані щодо права кожної країни, включаючи Україну, вирішувати свою власну долю. Це фундаментальні принципи, які були підтверджені не тільки Північноатлантичним союзом, але також і Росією, яка підписала такі документи, як Гельсінський заключний акт 1975 року або Паризька хартія 1990 року", - заявив Столтенберг.

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Він підкреслив, що Україна є суверенною державою і має право захищати себе відповідно до Статуту ООН.

"У неї є право просити допомоги для досягнення цієї мети, і я не розумію, як це загрожує Росії, яка є агресором у цьому конфлікті", - додав генсек НАТО.

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Він уточнив, що якщо Росія зважиться застосувати військову силу проти України, їй доведеться заплатити "високу ціну".

"Будуть жорсткіші економічні та політичні санкції, і ми забезпечимо безпеку кожної з наших країн-учасниць", - додав Столтенберг.