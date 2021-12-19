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НАТО ніколи не піде на компроміс щодо права Украни вирішувати свою долю, - Столтенберг про вимоги Росії

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НАТО ніколи не піде на компроміс щодо права Украни вирішувати свою долю, - Столтенберг про вимоги Росії
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обіцяє, що Альянс ніколи не піде на компроміс у питаннях безпеки України. Особливо з урахуванням вимог Росії, яка намагається домогтися гарантій того, НАТО більше не буде розширюватися.

Про він заявив в інтерв'ю газеті Le Journal du Dimanche, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми ніколи не підемо на компроміс ані щодо безпеки своїх союзників, ані щодо права кожної країни, включаючи Україну, вирішувати свою власну долю. Це фундаментальні принципи, які були підтверджені не тільки Північноатлантичним союзом, але також і Росією, яка підписала такі документи, як Гельсінський заключний акт 1975 року або Паризька хартія 1990 року", - заявив Столтенберг.

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Він підкреслив, що Україна є суверенною державою і має право захищати себе відповідно до Статуту ООН.

"У неї є право просити допомоги для досягнення цієї мети, і я не розумію, як це загрожує Росії, яка є агресором у цьому конфлікті", - додав генсек НАТО.

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Він уточнив, що якщо Росія зважиться застосувати військову силу проти України, їй доведеться заплатити "високу ціну".

"Будуть жорсткіші економічні та політичні санкції, і ми забезпечимо безпеку кожної з наших країн-учасниць", - додав Столтенберг.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    В Минобороны РФ заявили, что пожар на корвете «Проворный» - это ещё только начало, если НАТО не отступится, Россия сожжет вообще весь свой флот!
  • Андрей Сафhjyjd
    Ніхто не допоміг маленькій Фінляндії: на неї чекала участь по типу країн Балтії. Х..йло точно нападе. Не факт, що саме зараз. Можливо, через півороку-рік. Його тактика зрозуміла. Налякати присутністю військ на кордоні, змусити слабкого Зеленського піти на поступки: референдум, вода в Крим тощо. Одночасно з цим сприяти (і через фейкові націоналістичні організації, керівництво яких часто свідомо чи несвідомо на підсосі кремлядей) виникненню масових заворушень, протестів, Майдану-3. І знову, як в 2014 році, вдарити в цей критичний для країни період анархії та розбрату. Ми в патовій ситуації. Сподіваючись, Зеленському вказали ні в якому разі не йти на поступки Путлеру - це буде шах та, через деяким момент, мат, в кращому випадку, Пд Сходу країни. Тільки готовність українців протистояти рашистам, нанести їм максимальну кількість жертв, втягнути в довгу виснажливу війну в містах мільйонниках нас зможе вберегти. Коли ми покажемо Світу, що готові боронити свою землю, тоді і буде максимальна допомога.
  • alexandr shamov
    Мож нарабсея своим блеяньем ускорит нашу кооперацию с НАТО, пока все идет в нашу пользу...
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