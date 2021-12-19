ПЦУ може послабити чи скасувати піст на Новий рік, поки українці святкують Різдво 7 січня, - Епіфаній

На 31 грудня і на 1 січня Православна церква України може послабити піст або взагалі скасувати на два дні, поки українці святкують Різдво 7 січня, а не 25 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв’ю Радіо Свобода предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

"До певної міри є порушення посту. І ми навіть обговорювали, в деяких помісних православних церквах є традиція, що на ці два дні, на 31 грудня і на 1 січня, церква може послабити піст або взагалі скасувати на два дні. Церква, як любляча мати, вона може діяти поблажливо. Як кожна мати, своїй дитині або дозволяє щось, навіть порушує певні правила, або, навпаки, діє інколи жорстко, згідно з акривією, тобто точно згідно з правилами", – сказав предстоятель ПЦУ.

"І тому церква в майбутньому може розглянути, якщо це буде соборне загальне рішення, щоб на ці дні, поки ми не перейдемо до новоюліанського календаря, послабити піст, щоб не було порушення. Бо, є зустріч Нового року, хоча це й не головне, багато хто не святкує цей день, але це є справді проблемою", – додав він.

Епіфаній також спрогнозував, що українці впродовж наступних 10 років, у своїй більшості, можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня.

7 січня Українська православна церква (ПЦУ), а також Українська греко-католицька церква (УГКЦ) святкуватимуть Різдво Христове за юліанським календарем (так званим "старим стилем").

Римо-католицька церква і більшість протестантських церков, а також більшість православних церков світу святкуватимуть Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем чи новоюліанським. В Україні з 2017 року 25 грудня, як і 7 січня, є офіційним вихідним днем.

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