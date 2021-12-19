Американська влада має "вікно в чотири тижні" на втихомирення Росії, - CNN
Про це він заявив на телеканалі CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.ТВ.
Байден заявив, що американська влада має "вікно в чотири тижні", щоб запобігти новим ударам Росії по Україні. Він також назвав дії Білого дому "дуже продуманими".
Санкції, які Вашингтон розробляє на випадок можливих військових дій, джерело CNN оцінює як такі, що можуть завдати значних витрат російській економіці та її фінансовій системі. Тоді як запроваджені після приєднання Криму та початку конфлікту на сході України у 2014 році санкції були спрямовані на стримування середньострокового та довгострокового розвитку конкретних російських державних фірм, зазначає співрозмовник каналу.
Джерела CNN зазначають, що у 2014 році, коли Байден обіймав посаду віце-президента, американська влада потрапила під критику через нездатність передбачити можливе вторгнення РФ до Криму. Канал також стверджує, що тоді президент Барак Обама не став запроваджувати жорстких санкцій та озброювати Україну так, як на цьому наполягав Байден. Тепер Байден вирішив "зробити все зовсім інакше", заявили в спілкуванні з CNN американські чиновники .
Окрім того, колишній високопосадовець НАТО заявив CNN, що у 2014 році він "не бачив такого як тепер рівня координації" у роботі американських служб.
Попри це низка співрозмовників телеканалу заявили, що все одно бачать помилки в роботі нинішньої команди у Білорум домі, а також зазначили, що Москва не сприймає всерйоз загрози від США.