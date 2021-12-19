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Мігранти знову намагалися прорватися з Білорусі у Польщу, є затримані

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Мігранти знову намагалися прорватися з Білорусі у Польщу, є затримані
Мігранти на кордоні Польщі та Білорусі вчергове намагалися незаконно прорватися на польську територію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в мікроблозі Twitter прикордонної служби Польщі.

"Вчора, 18 грудня, 76 осіб намагалися нелегально перейти кордон. На ділянці в Черемчі група з 20 осіб силою форсувала кордон, кидаючи каміння в польські служби. Всі люди затримані", – йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄСПЛ заборонив Польщі висилати мігрантів, які вже потрапили на її територію

Як повідомлялося, криза на польсько-білоруському кордоні триває від серпня. Відтоді у Польщі зафіксовано приблизно 40 тисяч спроб нелегально перетнути кордон.

Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь та РФ у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку.

Від початку вересня до кінця листопада на польсько-білоруському кордоні діяв надзвичайний стан. З початку грудня його було замінено на обмеження у пересуванні в прикордонній зоні за розпорядженням глави МВС Польщі.

Варшава планує збудувати до середини 2022 року на відрізку кордону з РБ протяжністю майже 200 км загородження заввишки понад 5 метрів.

Також читайте: Тіло мігранта з Нігерії знайшли у Польщі поблизу кордону з Білоруссю

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Топ коментарі

  • Огусто
    Про "великию" раисю

    Почивал геройский дед
    В облаках десятки лет!
    Он прописан на том свете
    После бойни в 43-м...

    Проявил себя в бою
    И теперь живет в раю.
    Но слышны все чаще деду
    Крики-оры про победу.

    Дед глядит сквозь тучи вниз:
    «Не иначе коммунизм».
    Не скрывая интерес,
    Дед на землю тайно слез.

    Для почину и порядку -
    Прямиком в родную Вятку.
    Ищет дед свою деревню,
    А кругом одни деревья.

    Кое-где изба кривая
    Да фундамент от сарая,
    По макушку сел амбар...
    Голод был или пожар?

    И в соседних деревнях -
    Пустота, ковыль и прах.
    На поваленный сев столб,
    Дед устало вытер лоб:

    «Это ж что в стране творится?
    За Урал пустили фрицев!
    Разбомбил всё немчурА...
    Да еще кричит «Ура»!

    Дед с тревогой на лице
    Лесом, полем и в райцентр.
    Слезы сдерживал как мог -
    Все разбито, нет дорог...

    Дед, не сдерживая стона,
    Брел до самого района.
    Не сломали шею гидре -
    Своего добился Гитлер.

    Там не лучшая картина -
    Победил страну немчИна!
    Нищета, лежат заборы,
    Вдоль дорог - отходов горы.

    Немцев нет, но весь народ....
    Веселится и поет,
    И из каждого двора
    Льется громкое «Ура!».

    Дед глядит, идут студенты,
    А на каждом - вьются ленты.
    Те, что власовцы носили...
    Дед свалился, обессилев.

    Но сломив волну недуга,
    Отыскал родного внука.
    Тот обрадовался деду
    И айда пить за Победу,

    Не стесняясь в выраженьях,
    За страну и достиженья.
    За бэушный Мерседес,
    За большой нагрудный крест

    С жирным Сталиным в серёдке,
    За медали и пилотки,
    Что Россию наводнили...
    И чтоб в мире все так жили!

    Долго слушал этот бред,
    Вытирая слезы дед.
    А потом сказал потомку:
    «Что ж ты пляшешь на обломках?

    Не построивши свое,
    Носишь вражее тряпье.
    Колбаса, портки, машины -
    От китайцев и немчины!

    В своем поле трактор кинув,
    Вы бомбите Украину!
    Полетели на орбиты,
    А картошка - из Египта!

    Что ж вы сделали, ребята?
    Жрёте с радостью с лопаты,
    Вам работать, братцы, надо,
    А не бегать грозным стадом...»

    Внук насупился как бык:
    «Прикуси, старик, язык...»
    И идет грозой на деда.
    Ну а тот - быстрей на небо,

    И глядит на них с небес:
    «Все! Рассеюшке - конец...»

    Тетяна Малахова 2016
  • Абырвалг Шариков
    Когда уже морозы трахнут??? Черножопые охренеют...
  • Said_
    Є затримані? Шкода, що нема завалених. Бо ці інакше, на жаль, не зупиняться...
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