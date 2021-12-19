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Зеленський призначив Андрія Юраша послом у Ватикані

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Зеленський призначив Андрія Юраша послом у Ватикані
Президент Володимир Зеленський 14 грудня призначив на посаду посла України у Ватикані Андрія Юраша.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі глави держави №654/2021, опублікованому на сайті Глави держави.

"Призначити Юраша Андрія Васильовича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Ватикані", - зазначено у документі.

Андрій Юраш - релігієзнавець та експерт з питань державно-церковних взаємин. Юраш обіймає посаду доцента у ЛНУ ім. І. Франка та НПУ ім. М. Драгоманова.

З 2014 по 2020 рік він працював в Мінкульті - очолював департамент у справах релігій та національностей. Також новообраний посол брав участь у створенні ПЦУ та отриманні Томосу.

Його син - Святослав Юраш - народний депутат від партії "Слуга народу".

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    "Його син - Святослав Юраш - народний депутат від партії "Слуга народу". "

    Джерело: https://censor.net/ua/n3306065

    Синок такий самий упоротий, як сосни Безугла та Підласа.
  • Хитрый_план
    так, траплялося, його сина часто по ящику показують. Типовий зелебобік. Новина про те що в раду проходять сім'ями не новина вже років двадцят
  • HartmannEri
    Його син - Святослав Юраш - народний депутат від партії "Слуга народу".
    А как все в статье хорошо начиналось: доцент кафедры, принимал участие в получении Томоса.... И в итоге...
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