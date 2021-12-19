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Закон про олігархів потрібен Зеленському для переслідування нелояльного бізнесу, - Financial Times

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Закон про олігархів потрібен Зеленському для переслідування нелояльного бізнесу, - Financial Times
Західні дипломати ставлять під сумнів український закон про олігархів, який може стати інструментом переслідування нелояльних до президента країни представників бізнесу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у статті британської газети Financial Times.

"Закон про олігархів – "не найкраще рішення", – сказав західний дипломат у Києві.

"Щоб дати відсіч олігархам, потрібно покращити антимонопольне законодавство, прискорити судову реформу та створити антикорупційні інституції", - йдеться у статті.

Опитані Financial Times експерти та дипломати зійшлися на думці, що закон про олігархів дозволить президенту Володимиру Зеленському вибірково переслідувати тих представників бізнесу, які нелояльні до нього.

"Експерти та дипломати побоюються, що Зеленський може використати закон про олігархів для вибіркового переслідування нелояльних представників бізнесу", - зазначають у Financial Times.

Насамперед це стосується близького до президента олігарха Ігоря Коломойського.

"Питання у тому, чи застосовується однаковий підхід до всіх олігархів", - сказала Дар'я Каленюк, директор "Центру протидії корупції". Вона вказала на позитивне висвітлення Зеленського на каналах Ігоря Коломойського, олігарха, котрий підтримував передвиборчу кампанію президента", - йдеться у статті.

Нагадаємо, закон про олігархів було прийнято 23 вересня, а підписано 5 листопада. Він перебуває на перевірці у Венеціанській комісії через підозри в порушенні положень про права людини. Висновок комісії очікується у середині січня 2022 року.

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    Расскажи это "оптимизаторам налогов" шефиру, зеленскому и остальному кодлу из ОП.
  • mykola1a3 Vasylev
    Головний ЗелеБобік сам є - олігарх:
    1. Вплив на політиків та фракцію зелених є? Є.
    2. Монополія не тільки на "Велике крадівництво", а й на цілу країну - є? Є.
    3. Офшори - є . Є.
    4, Вплив на медіа (Привласнив собі "Раду" і "Дом", та підгрібає під себе Суспільне.) - є? Є
  • Aleks T c3834cab
    Закон нужен Коломойскому против конкурентов.
    Иловайск -- что не понятно?
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