Місцеві бюджети отримають понад 20 млрд грн для покриття різниці в тарифах на тепло, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив інформацію, що уряд виділив 20 млрд гривень місцевим бюджетам для покриття різниці в тарифах на тепло.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у фейсбуці.

Прем'єр підкреслив: "Місцеві бюджети отримають понад 20 млрд грн для покриття різниці в тарифах на тепло і погашення заборгованості ТКЕ перед "Нафтогазом". Цього тижня Уряд ухвалив порядок та умови надання такої субвенції на виконання умов Меморандуму з очільниками міст.

Перерахунок коштів до місцевих бюджетів має відбутися вже цього року. Це дасть можливість теплопостачальникам звільнитися від боргів та розпочати модернізацію власних підприємств".

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