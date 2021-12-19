Вокзали у Києві обмежували роботу у зв'язку із повідомленням про замінування, пасажирів евакуювали, - УЗ (оновлено)
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Роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві тимчасово обмежено у зв'язку з повідомленням "про замінування".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на Facebook-сторінці Укрзалізниці.
Усіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано. Наразі об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.
Водночас поїзди курсують за графіком, а посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.
Як повідомили в УЗ: Центральний та Південний вокзали Києва працюють у штатному режимі.