Сенат США розгляне санкції проти "Північного потоку-2" до 14 січня, - Politiсо

Сенат США у суботу, 18 грудня, уклав угоду про затвердження близько трьох десятків кандидатів на посади послів і керівні посади у Держдепі. Також вона передбачає голосування щодо санкцій проти газопроводу Північний потік-2 у січні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico.

Такі домовленості поклали край конфлікту між лідером демократів у Сенаті Чаком Шумером і сенатором-республіканцем Тедом Крузом. Останній упродовж місяців блокував затвердження кандидатів на посади в Держдепі, вимагаючи від адміністрації президента Джо Байдена дієвих санкцій проти російського газогону.

Двоє ознайомлених із угодою співрозмовників видання розповіли, що Круз погодився зняти обмеження з 32 кандидатів в обмін на голосування в Сенаті за його законопроєкт про санкції проти Північного потоку-2. Голосування має відбутися до 14 січня.

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8 грудня Палата представників Конгресу США ухвалила проєкт оборонного бюджету країни на 2022 фінансовий рік обсягом майже $770 мільярдів. У документ не ввійшли поправки щодо санкцій проти Росії, зокрема, проти газопроводу Північний потік-2. Сенатор Круз закликав демократів повернути відповідні поправки.

Про те, що Круз блокує призначення в Держдепі, вимагаючи санкції проти Північного потоку—2, ЗМІ писали ще в липні. У серпні він та ще один сенатор від штату Техас Майк Лі заблокували призначення кандидатів на посади в Держдепі.

Круз казав, що угода між США та Німеччиною щодо завершення будівництва газопроводу стане геополітичною перемогою президента РФ Володимира Путіна "на покоління вперед" і катастрофою для США та їх союзників.

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