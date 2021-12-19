Сенат США розгляне санкції проти "Північного потоку-2" до 14 січня, - Politiсо
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico.
Такі домовленості поклали край конфлікту між лідером демократів у Сенаті Чаком Шумером і сенатором-республіканцем Тедом Крузом. Останній упродовж місяців блокував затвердження кандидатів на посади в Держдепі, вимагаючи від адміністрації президента Джо Байдена дієвих санкцій проти російського газогону.
Двоє ознайомлених із угодою співрозмовників видання розповіли, що Круз погодився зняти обмеження з 32 кандидатів в обмін на голосування в Сенаті за його законопроєкт про санкції проти Північного потоку-2. Голосування має відбутися до 14 січня.
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8 грудня Палата представників Конгресу США ухвалила проєкт оборонного бюджету країни на 2022 фінансовий рік обсягом майже $770 мільярдів. У документ не ввійшли поправки щодо санкцій проти Росії, зокрема, проти газопроводу Північний потік-2. Сенатор Круз закликав демократів повернути відповідні поправки.
Про те, що Круз блокує призначення в Держдепі, вимагаючи санкції проти Північного потоку—2, ЗМІ писали ще в липні. У серпні він та ще один сенатор від штату Техас Майк Лі заблокували призначення кандидатів на посади в Держдепі.
Круз казав, що угода між США та Німеччиною щодо завершення будівництва газопроводу стане геополітичною перемогою президента РФ Володимира Путіна "на покоління вперед" і катастрофою для США та їх союзників.