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Україна має отримати компенсацію за відмову від ядерної зброї, - Данілов. ВIДЕО

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Україна має отримати компенсацію за відмову від ядерного статусу у межах Будапештського меморандуму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив в ефірі "Апостроф TV".

"У 1994 році, коли нас, я перепрошую, обманули, коли боєголовки ядерні забрали, передали куди? США домовилися, що їх забирає Російська Федерація. РФ забрала до себе ці ядерні компоненти і сьогодні шантажує весь світ, у тому числі й США. Ми маємо за це отримати компенсацію. Жодної грошової компенсації адекватної за це для нашої країни не було", – заявив він.

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Топ коментарі

  • Владислав Васильченко
    Компенсация это вступление в НАТО!
  • Игнатьев Фион
    Хто ж тепер її надать то ж лише "меморандум". Шукайте гроші - хабарі за продаж Батьківщини на рахунках Кучми та Кравчука.
  • Oleksiy Burkovskyy f4da03d1
    Компенсацию присылайте на счёт Арахамии в ПриветБанке
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