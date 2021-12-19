Шевченківська премія має стати індикатором новаторства української культури та відриву від провінційності, - Макаров

Найпрестижніша мистецька відзнака в Україні - Національна премія імені Тараса Шевченка - має підтримувати модерну і проривну частину української культури всупереч провінційності.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав голова Шевченківського Комітету Юрій Макаров.

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"Коли говорять, що Шевченківська премія є спадкоємицею Сталінської, то це не правда. Шевченківська премія була заснована 1961 року і є плодом "відлиги" й чергового відродження, хай навіть ілюзорного. Так, ця премія була інструментом політики партії й ідеологічною зброєю. Але мені болить, щоб українська культура не була вторинною, провінційною, нецікавою, неконкурентоспроможною, локальною. Дивним чином частина української культури є невторинною, оригінальною, новаторською і конкурентоспроможною в світі. Я не кажу, що це мейнстрім, але це те, що українську культуру визначає в очах тих людей, які інтегровані у світ. Ці твори і їхні творці мають міжнародне котирування. Їх не так багато, як могло би бути, але це українська органіка", - зазначив він.

Макаров зазначив, що Шевченківська премія має стати індикатором для для суспільства у розумінні що є культурним проривом і подією, і саме в цьому руслі працює Шевченківський комітет під його головуванням.

За словами Макарова, він опонує повітовому смаку, а його "умовні опоненти неоднорідні":

"Є люди, які звикли бути в своїй естетичній бульбашці, яка склалася в часи Старої громади середини ХІХ століття, і з того часу мало змінилася. У Старій громаді були надзвичайно проривні люди. Народництво не було українським винаходом, за цим принципом жила вся тодішня Європа. Потім контекст зник, а традиційність в найгіршому сенсі, лишилася...

Цей повітовий світ до певної міри є штучний. Скажімо, усі так звані народні пісні зразка хору Верьовки є авторськими середини-кінця ХІХ століття. І коли почала з’являтися мода на автентику, то першими, хто проявляв агресію до цієї автентики, були представники псевдотрадиції. Вони відчули зазіхання на їхню монополію в музиці...

Вони працювали в тій парадигмі, в якій тоді могли собі дозволити працювати і щиро вірили в це, але все одно це сталінська естетика. І тепер представники естетики зразка 1946 року претендують на те, що вони є єдино правдивою Україною".

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Повне інтерв'ю з Юрієм Макаровим "Шевченківська премія має підтримувати модерність" читайте тут.