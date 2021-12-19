Російські окупанти від початку доби вогонь не відкривали, - пресцентр ОС
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З боку збройних формувань Російської Федерації 19 грудня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Пресцентр Об’єднаних сил оприлюднив вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції ОС станом на 17:00 19 грудня 2021 року, інформує Цензор.НЕТ.
Вказується, що "від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано".
"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - резюмують у пресцентрі.