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Росія не може наказувати, як має формуватися НАТО, - глава міноборони ФРН Ламбрехт

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Росія не може наказувати, як має формуватися НАТО, - глава міноборони ФРН Ламбрехт
Російська Федерація не має права визначати, які країни можуть чи не можуть входити до Північноатлантичного альянсу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила в неділю під час візиту до Литви міністерка оборони ФРН Крістіні Ламбрехт.

"Такого не може бути, щоб Росія наказувала, яким чином він (Північноатлантичний альянс. - Ред.) має формуватися", - наводять її слова німецькі ЗМІ з прес-конференції з литовським міністром оборони Арвідасом Анушаускасом.

Вона запевнила литовську сторону в підтримці і, відзначивши всю серйозність ситуації навколо України, висловила розуміння того, яку загрозу тепер відчуває і Литва.

Крім того, вона сказала, що ситуація між Україною і РФ повинна бути врегульована дипломатичним шляхом, але водночас проти Росії повинні бути в наявності "надійні стримувальні заходи".

Ламбрехт додала, що також обговорювала з литовським колегою стан справ на кордоні Білорусі з ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми повинні націлюватись на Путіна", - міністерка оборони Німеччини Ламбрехт підтримала посилення персональних санкцій проти Кремля

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    От якраз Німеччина і Франція роіську слухаються.
    Чи не ця компашка відмовила нам у ПДЧ ще за Ющенка.
    Правда там і жЮлька підмогла - полегшила сумління Меркельші.
  • ТутАхламон
    Надіюсь,нова влада у Гансів більш притомна за стару ріббентропшу.
  • Maksim Perepelitca
    Ну то покажіть кацапам - "хто в домі господар" .!! Не можуть наказувати , але ж наказують ..!!
    Поки будете їм заглядати в очі - в пошуках міра , вони на вас і плюватимуть . І будуть ставити вам свої умови . Щоб привести кацапню до тями , їм потрібна хороша звіздюліна ,, інакше діла не буде .
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