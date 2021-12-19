У Росії заявляють, що "виживуть" у разі відключення від SWIFT

Відключення Росії від SWIFT - сценарій малоймовірний, але якщо це станеться, то країна це переживе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське агентство "ТАСС", таку думку висловив глава другого за величиною російського банку "ВТБ" Андрій Костін відреагував на можливість відключення Росії від платіжної системи SWIFT у разі нової агресії щодо України.

За словами Костіна, відключення Росії від SWIFT буде серйозним кроком з боку Заходу.

"Звісно, виживемо, безумовно. Але я не думаю, що до цього дійде. Це був би дуже серйозний захід, недружній - це мало сказати", - сказав він.

SWIFT - це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. До цієї системи підключені найбільші організації майже у всіх країнах світу.

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