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У Росії заявляють, що "виживуть" у разі відключення від SWIFT

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У Росії заявляють, що "виживуть" у разі відключення від SWIFT
Відключення Росії від SWIFT - сценарій малоймовірний, але якщо це станеться, то країна це переживе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське агентство "ТАСС", таку думку висловив глава другого за величиною російського банку "ВТБ" Андрій Костін відреагував на можливість відключення Росії від платіжної системи SWIFT у разі нової агресії щодо України.

За словами Костіна, відключення Росії від SWIFT буде серйозним кроком з боку Заходу.

"Звісно, виживемо, безумовно. Але я не думаю, що до цього дійде. Це був би дуже серйозний захід, недружній - це мало сказати", - сказав він.

SWIFT - це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. До цієї системи підключені найбільші організації майже у всіх країнах світу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США можуть відключити Росію від SWIFT у разі посилення агресії проти України, - CNN

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Топ коментарі

  • Иван Иван 31509c93
    только на пользу пойдет)
  • Гыг с Вами
    так никто и не добивается смерти расиян .хотят смерти *********** режима.а там пока новый режим вырастит-можно спокойно пожить,нефть в обмен на продовольствие
  • молодой рабочий
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