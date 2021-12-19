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Не піддавайтеся на маніпуляції, ПЦУ не проти вакцинації від COVID-19, це єдиний захист, - Епіфаній

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Не піддавайтеся на маніпуляції, ПЦУ не проти вакцинації від COVID-19, це єдиний захист, - Епіфаній
Українці не мають піддаватися на маніпуляції і поширення міфів про вакцинацію від COVID-19.

До цього в інтерв’ю Радіо Свобода закликав предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, передає Цензор.НЕТ.

"Не потрібно слухати, не потрібно вірити, не потрібно піддаватися на ці маніпуляції. Бо українська церква чітко заявила про те, що ми не проти. Вакцинація завжди відбувалася. Хвороби існували і до початку цієї пандемії. Тому ми висловили чітку позицію про те, що якщо це ліки, які покликані зберегти людське здоров’я, то чому їх не приймати, чому вірити певним міфам", - сказав Епіфаній.

"Ми заявляємо, що тут немає ніякого релігійного підтексту, але кожна людина має право вибору, кожен повинен усвідомити, що в цей непростий час випробувань цією хворобою єдиним захистом є вакцинація", - додав він.

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За словами предстоятеля ПЦУ, в Україні другий рік триває боротьба "зі ще одним невидимим, але реальним фронтом небезпечної коронавірусної хвороби, яка забирає дуже багато людських життів".

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Топ коментарі

  • irenka ko
    Навіть релігія вірить у науку. І лише неосвічене бидло продовжує антиваксити.
  • Nothing Special
    Лише ідиоти "вірять" у науку. Наукою можна займатися, але ніяк не вірити в неї. Втім, для бидла, що не думає головою, наука перетворилася в просто ще одну релігію.
  • Безенчук
    Религия всегда поддерживает власть, для этого и существует
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