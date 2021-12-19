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Завершення війни на Донбасі можливе політико-дипломатичним шляхом, - Резніков

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Завершення війни на Донбасі можливе політико-дипломатичним шляхом, - Резніков
Завершення війни можливе політико-дипломатичним шляхом, однак у разі загроз територіальній цілісності країна не йтиме на жодні поступки.

Таку думку висловив міністр оборони України Олексій Резніков у інтерв'ю "АрміяІнформ", передає Цензор.НЕТ.

"Завершення цієї війни можливе саме політико-дипломатичним шляхом. Це очевидно. Не агресією. Але ми чітко розуміємо, що не підемо на будь-які поступки, якщо це загрожуватиме нашій територіальній цілісності або суверенітету", - сказав Резніков.

За його словами, повернення окупованих територій та їх реінтеграція можливі в умовах повної безпеки. "Якщо це буде ультиматум Кремля, що ми маємо отримати черговий федеральний округ або автономію, про яку вони мріють, це неможливо", - наголосив глава Міноборони.

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Резніков заявив, що, згідно з соціологічними дослідженнями в Україні, 70% українців згодні на повернення окупованих територій Донецької та Луганської областей на умовах до 2014 року. "Завершення конфлікту має відбуватись у черговості відновлення контролю між Україною та Росією на кордоні, проведення повного тотального роззброєння на окупованих тимчасових територіях, демілітаризація, введення туди правоохоронних органів України, підготовка до місцевих виборів, коли буде зрозуміло, що копенгагенські стандарти ОБСЄ дозволять проводити там відкриті, прозорі місцеві вибори. Іншого варіанту бути не може", - зазначив він.

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Топ коментарі

  • FT FT
    Что ты нам впариваешь. Войну можно или выиграть или проиграть. Нам же предлогают завершить. Завершение болезни- смерть. Завершение войны- капитуляция и полное уничтожение.
  • Леонид Тищенко 711eae6c
    Резніков , якщо б до тебе в квартиру вломилося б якесь п'яне бидло і почало жерти з твого холодильника , то що б ти робив ? Впевнений , що на твоє " питання потрібно вирішити політико- правовим шляхом .." твоя дружина сказала б що ти просто сцикливий мудак .
  • Vladimir Soukhov
    Опять 25 ! Этот министр обороны сразу сдастся! Ему было бы в Израиле спокойней, там бы его под ружьё никто не поставид.
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