Новини

Бродський подякував Зеленському, що той вигнав Богдана: Страшно уявити, що б він зробив з країною наприкінці свого царювання

24 632175
Бродський подякував Зеленському, що той вигнав Богдана: Страшно уявити, що б він зробив з країною наприкінці свого царювання
Все те, що Андрій Богдан побудував для Володимира Зеленського, він будував для себе.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку у себе на сторінці у фейсбуці висловив голова редакційної ради видання Obozrevatel і президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський.

"Останніми днями ньюсмейкером був Богдан. Я дав оцінку його інтерв'ю та виступу у Шустера. Що подумав сьогодні. Все те, що сьогодні Богдан побудував для Зеленського, він будував для себе і дякую, Володимиру Олександровичу, що ви його вигнали. Знаючи добре Богдана, страшно уявити, що б він зробив з багатьма і країною наприкінці свого царювання. Це був найкращий хід Зеленського, дякую, що ви його вигнали", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Все дуже просто: в тому, що люди невакциновані, винна влада", - Бродський

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Vladimir Soukhov
    Один еврей благодарит другого еврея, что он отогнал 3-го еврея от корыта. Это хуцпа!
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    В точку. Добавьте еще Коломоского с Шустером и Гордоном и задайте себе вопрос где тут Украина?
  • Evgeny N
    А з правлінням д'Єрмака все норм? Те, як він вигулює (час від часу) свою наркозалежну мавпочку по закордонах поки здає інтереси України, норм??? Чи цей телепень досі вважає, що ЗЕ щось вирішує в країні?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини