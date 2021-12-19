Колишній російській поліцейський Кашинцев вийшов на Красну площу в Москві з плакатом "Путін - убивця", його затримали

У столиці Росії на Красній площі затримали майора поліції у відставці Олега Кашинцева.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, чоловік вийшов на площу з плакатом, на якому було написано: "Свободу Навальному. Putin is a killer".

Кашинцев, який був одягнений у форму поліцейського, простояв із плакатом кілька хвилин, після чого колишні колеги доставили його до відділку МВС. Затриманого звинуватили у порушенні правил проведення пікетування та незаконному носінні форменого одягу із символікою правоохоронних органів. Після складання протоколів Кашинцев був відпущений із поліцейського відділку до судового засідання.

Олег Кашинцев пропрацював у правоохоронних органах 18 років, з них 14 - у карному розшуку. У 2019 році він звільнився з органів МВС у званні майора через незгоду з діями влади щодо опозиції. Кашинцев взяв участь у кількох акціях на підтримку Олексія Навального, на одній із них він був затриманий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ визнала справжність даних своїх співробітників із розслідування про отруєння Навального, - Bellingcat та The Insider

Олексія Навального було отруєно на території Росії 20 серпня минулого року. Він вижив після тривалого лікування у Німеччині. Декілька європейських лабораторій знайшли в організмі опозиціонера сліди бойової отруйної речовини "Новичок", яка виробляється в Росії та заборонена до використання міжнародною Організацією із заборони хімічної зброї.

Декілька незалежних розслідувальних груп дійшли висновку, що Навальний був отруєний спеціально зібраною для цього групою співробітників ФСБ Росії. Сам опозиціонер вважає замовником невдалого вбивства особисто президента Росії Володимира Путіна. У Кремлі звинувачення у причетності до отруєння Навального відкидають. Російська влада так і не відкрила кримінальне провадження за фактом того, що сталося з опозиціонером.